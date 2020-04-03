Ермак пожаловался, что выпад против него организовали Игорь Коломойский и Андрей Богдан

Об этом сообщают #Буквы.
Уточняется, что об этом сам Ермак заявил во время встречи с народными депутатами от фракции “Слуги народа”.
Помимо того, утверждается, что глава Офиса Президента свернул все на своего брата, якобы утверждая, что тот “любил понты с детства”.
В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами заявлял, что доверяет Андрею Ермаку, поскольку знает его 8 лет.
Также глава Офиса и Президент отрицательно отзывались о депутате Гео Леросе.
Напомним, что 30 марта народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых человек, напоминающий брата главы Офиса президента Андрея Ермака, – Денис Ермак встречается с кандидатами на государственные должности, при этом обсуждается стоимость организации таких встреч.
Позже была установлена личность мужчины, который записывал Дениса Ермака.
Брата председателя Офиса Президента Владимира Зеленского Андрея Ермака – Денис Ермак заявил, что не знает, кто именно вел видеосъемку.
Он также добавил, что опубликованные видео на которых он обсуждает назначения на государственные должности – это провокация против его брата Андрея Ермака.
- В Сеть также попала видеозапись, как якобы Денис Ермак инструктирует команду после получения транша за назначение на госдолжность.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство в связи с возможными коррупционными действами брата главы ОП Зеленского Андре Ермака – Дениса Ермака.
- Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против народного депутата из фракции “Слуги народа” Гео Лероса из-за видеозаписей о якобы “торговле” государственными должностями с участием брата главы ОП Дениса Ермака.