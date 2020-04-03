Covid-19 Украина

обновлено 03.04.2020 в 16:02

Всего:

942(+45)

Болеют:

900(+45)

Выздоровели:

19

Умерло:

23(+1)

16:56 Каталония просит испанскую армию о помощи в борьбе с коронавирусом
16:43 В Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу
16:14 Во Львовской области боевой снаряд прилетел в частный двор
Эксклюзив
16:02 Израильский врач рассказал, чем лечат от коронавируса
15:46 Фестиваль «Каннские львы 2020» отменили
15:17 Полиция ищет жителя Миргорода с подозрением на COVID-19, отказавшегося сдавать тест
15:12 Кто находится в группе риска при пандемии коронавируса
15:03 Израильский врач назвал симптомы коронавируса
14:28 Во Львове у двух медиков подтвердили коронавирус
14:13 Сенатор из США обвинила ВОЗ в покрывании лжи Китая о COVID-19
14:07 Меркель вышла из самоизоляции и приступила к работе
13:57 Во Франции введут масштабную социальную программу из-за коронавируса
13:20 Лероса допросили в ГБР относительно «пленок Ермака»
13:11 «Болезнь одиночества»: в США к умирающим от COVID-19 не пускают даже родственников
12:53 Эксперты обнаружили вирусы, эксплуатирующие тему коронавируса
12:41 Медикам в Нью-Йорке не делают тесты на COVID-19
12:34 Коронавирус в Нью-Йорке: медики надевали на себя мусорные пакеты вместо комбинезонов
11:16 В Киеве определили больницы для приема «второй волны» больных с подозрением на Covid-19
10:55 В Украине 16 пациентов с COVID-19 находятся на искусственной вентиляции легких
10:30 Разумков: Не понимаю, почему 6 сотрудников СБУ приходят вручить повестку одному Леросу
10:06 В МОЗ говорят, что получили препарат для помощи тяжелым больным коронавирусом
09:57 Во Франции жертвами коронавируса за сутки стали более 1300 человек

Ермак пожаловался, что выпад против него организовали Игорь Коломойский и Андрей Богдан

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что "атаку" против него организовали олигарх Игорь Коломойский и экс-глава Офиса Андрей Богдан.

Пятница, 3 апреля 2020, 17:22

Об этом сообщают #Буквы.

Уточняется, что об этом сам Ермак заявил во время встречи с народными депутатами от фракции “Слуги народа”.

Помимо того, утверждается, что глава Офиса Президента свернул все на своего брата, якобы утверждая, что тот “любил понты с детства”.

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами заявлял, что доверяет Андрею Ермаку, поскольку знает его 8 лет.

Также глава Офиса и Президент отрицательно отзывались о депутате Гео Леросе.

Напомним, что 30 марта народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых человек, напоминающий брата главы Офиса президента Андрея Ермака, – Денис Ермак встречается с кандидатами на государственные должности, при этом обсуждается стоимость организации таких встреч.

Позже была установлена личность мужчины, который записывал Дениса Ермака.

Брата председателя Офиса Президента Владимира Зеленского Андрея Ермака – Денис Ермак заявил, что не знает, кто именно вел видеосъемку.

Он также добавил, что опубликованные видео на которых он обсуждает назначения на государственные должности – это провокация против его брата Андрея Ермака.

  • В Сеть также попала видеозапись, как якобы Денис Ермак инструктирует команду после получения транша за назначение на госдолжность.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство в связи с возможными коррупционными действами брата главы ОП Зеленского Андре Ермака – Дениса Ермака.
  • Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против народного депутата из фракции “Слуги народа” Гео Лероса из-за видеозаписей о якобы “торговле” государственными должностями с участием брата главы ОП Дениса Ермака.
Теги: Андрій Єрмак, корупция, Андрей Богдан, Игорь Коломойский

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!