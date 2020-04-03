Ермак пожаловался, что выпад против него организовали Игорь Коломойский и Андрей Богдан

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что "атаку" против него организовали олигарх Игорь Коломойский и экс-глава Офиса Андрей Богдан.

Об этом сообщают #Буквы.

Уточняется, что об этом сам Ермак заявил во время встречи с народными депутатами от фракции “Слуги народа”.

Помимо того, утверждается, что глава Офиса Президента свернул все на своего брата, якобы утверждая, что тот “любил понты с детства”.

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами заявлял, что доверяет Андрею Ермаку, поскольку знает его 8 лет.

Также глава Офиса и Президент отрицательно отзывались о депутате Гео Леросе.

Напомним, что 30 марта народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых человек, напоминающий брата главы Офиса президента Андрея Ермака, – Денис Ермак встречается с кандидатами на государственные должности, при этом обсуждается стоимость организации таких встреч.