Об этом он сообщил сегодня на брифинге.

“Я не оставлю это направление. Оно является одним из приоритетных. В эти дни продолжаются переговоры, сегодня наши представители работают в Минске”, – отметил Ермак.

Глава ОПУ выразил уверенность, что его новая должность “не будет мешать” ему и дальше заниматься указанными вопросами.

“Сегодня вместе с Министерством иностранных дел, другими государственными учреждениями, с Кабинетом Министров мы будем продолжать эту работу. Потому что сегодня нет ничего более важного, чем прекращение войны, гибели наших людей, чем возвращение всех наших граждан. И я думаю, что это – важнейшая задача, которую мы получили от президента Украины. И мы будем ее выполнять”, – подчеркнул Ермак.

Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 12 лютого 2020 р.