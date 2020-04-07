Глава Офиса Президента Андрей Ермак просил генпрокурора Ирину Венедиктову "объективно и не затягивая" разобраться в деле о публикации компрометирующих видеозаписей против его брата нардепом Гео Леросом.

Об этом Венедиктова рассказала в интервью “Украинской правде”.

Генпрокурор считает, что для Ермака важно “продемонстрировать чистоту процесса, который происходит”.

“Он наиболее заинтересованное лицо, потому что, как бы там не переживал господин Гео, самый большой вред получит Ермак”, – отметила Венедиктова.

По ее словам, Ермак в этой ситуации “проходит тонко”, чтобы не было различных инсинуаций.

Генпрокурор подтвердила, что у них был разговор по поводу ситуации с Леросом.

“Он попросил разобраться объективно и не затягивая”, – сказала Венедиктова.

Напомним, что 30 марта народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых человек, напоминающий брата главы Офиса президента Андрея Ермака, – Денис Ермак встречается с кандидатами на государственные должности, при этом обсуждается стоимость организации таких встреч.

Позже была установлена личность мужчины, который записывал Дениса Ермака.

Брат главы Офиса Президента Владимира Зеленского Андрея Ермака – Денис Ермак заявил, что не знает, кто именно вел видеосъемку.

Он также добавил, что опубликованные видео на которых он обсуждает назначения на государственные должности – это провокация против его брата Андрея Ермака.