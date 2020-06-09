Об этом в интервью украинскому изданию Цензор сообщил народный депутат Украины Гео Лерос.
“Ермак вел переговоры с представителями фракций, дадут ли они голоса за снятие Разумкова. За это фракции ОПЗЖ (“Оппозиционная платформа – За життя” – ред.) Ермак предлагал кресло первого вице-спикера”, – сказал Лерос.
Лерос отметил, что Разумков прекрасно понимает картину.
“У него есть отношения с Офисом президента. И он точно не глупый парень и понимает, что происходит”, – отметил он.
- Ранее народный депутат от фракции “Слуга народа” Гео Лерос высказался о главе Офиса президента Андрее Ермаке.