Об этом в интервью украинскому изданию Цензор сообщил народный депутат Украины Гео Лерос.

“Ермак вел переговоры с представителями фракций, дадут ли они голоса за снятие Разумкова. За это фракции ОПЗЖ (“Оппозиционная платформа – За життя” – ред.) Ермак предлагал кресло первого вице-спикера”, – сказал Лерос.

Лерос отметил, что Разумков прекрасно понимает картину.

“У него есть отношения с Офисом президента. И он точно не глупый парень и понимает, что происходит”, – отметил он.