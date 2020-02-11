Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак считает, что новый негласный куратор украинского направления от России Дмитрий Козак больше настроен на диалог с Украиной, нежели его предшественник.

Об этом он сказал в интервью телеканалу “Украина 24”.

Ермак сравнил опыт сотрудничества с Козаком, а также с его предшественником – Владиславом Сурковым.

С Сурковым он договаривался об освобождении украинских военнопленных моряков и политзаключенных. С Козаком – занимается дальнейшими обменами, один из которых уже состоялся.

Ермак подчеркнул, что без конструктивного диалога с Козаком, не состоялся бы обмен удерживаемыми лицами, в ходе которого в Украину вернулись украинские моряки.

“Я с ним встречался. Мне кажется, он больше настроен на диалог, и по тем вопросам, по которым я с ним коммуницировал, я могу сказать, что у нас было конструктивное общение, без которого, наверное, не состоялось бы то, что произошло”, – сказал Ермак.

На видео с 25 минуты

Также Ермак пояснил, что он видел только указ о назначении Козака замглавы администрации Путина, но не видел официального указа об освобождении Суркова от должности помощника президента РФ.