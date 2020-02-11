Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак считает, что мировая популярность и известность мэра Киева Виталия Кличко еще принесет много пользы стране.

Об этом он сказала в интервью телеканалу “Украина 24”.

Он подчеркнул, что Кличко – мэр, избранный людьми.

“Мое личное мнение, я считаю, что Виталий – человек с мировой популярностью, которого знают в мире, и считаю, что вот эта часть его жизни не в достаточной степени, скажем так, сыграла, сработала. Я думаю, что его имя, его популярность и его слава в мире могут очень много принести Украине в целом. Я считаю, что имя братьев Кличко может принести намного больше для Украины.

Знаю его изначально как великого спортсмена, знаю, что это мэр, которого избрали киевляне, и я свое мнение никогда по этому поводу не менял”, – сказал Ермак.

На видео с 21 минуты

Также он сделал акцент на том, что все решения, касающиеся руководителей государственных администраций, принимает только Президент.

Ранее адвокат и партнер президента США Рудольф Джулиани при встрече просил помощника украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака оставить Виталия Кличко на занимаемой должности, главой КГГА.