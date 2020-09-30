Председатель Офиса президента Андрей Ермак выступил за увольнение Витольда Фокина с должности заместителя главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе.

Об этом Ермак написал на своей странице в Facebook.

Как сообщалось ранее, сегодня на заседании комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин заявил, что не уверен в том, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией.

“Что касается войны… Я не политик. Сделать какое-то определение этого я не могу. Потому что никакого подтверждения того, что там война между Украиной и Россией, пока не видел”, — сказал Фокин.

Впоследствии Ермак, комментируя произошедшее, заявил, что Фокин должен покинуть пост.

“Все это не оправдывает сегодняшние слова господина Фокина. Моя личная позиция — господин Фокин должен уйти из ТКГ”, — написал он.

Также глава ОПУ подчеркнул, что официальная позиция украинской власти заключается в том, что Россия — сторона конфликта, и должна вернуть украинские территории.

“Официальную позицию Украины все хорошо знают, ее определяют Президент и Верховная Рада, она проста: Пункт 1. Да, у нас идет война, в которой Россия — сторона конфликта, а не наблюдатель. И именно поэтому, а также из-за аннексии Крыма Запад применил против России санкции. Пункт 2. Мы настаиваем на полной деоккупации и возвращении всех наших территорий, что только и может означать восстановление подлинного мира. Россия должна уйти с нашей земли, забрав все свое — армию, вооруженные формирования, военную технику, оккупационные структуры”, — написал он.

Напомним, 13 сентября певица и модель Маша Фокина заявила, что ее дед Витольд Фокин стал первым заместителем главы украинской делегации в трехстороннем контактной группе после того, как она познакомила его с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Сам Фокин заверил, что не помнит, когда познакомился с главой Офиса Зеленского Андреем Ермаком.

Ранее сообщалось, что фракции “Европейской Солидарности” и “Голоса” выступили с требованием немедленно освободить заместителя главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольда Фокина.

Также нардепы “Европейской Солидарности” требуют открыть производство по факту госизмены в отношении заместителя главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольда Фокина.

Когда Фокин появился в ТКГ?

30 июля президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Леонида Кравчука председателем украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) на переговорах по Донбассу.

3 августа Леонид Кравчук, новый глава делегации в Трехсторонний контактной группе по вопросам Донбасса, провел первую встречу с командой. На ней присутствовал первый премьер Витольд Фокин.

18 августа Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе бывшего премьер-министра Витольда Фокина.

Кравчук неоднократно рассказывал, что его и Фокина пригласили в Офис президента, чтобы предложить войти в ТКГ, в один день.

Скандальные заявления Фокина

Ранее #Буквы рассказывали, кто такой Витольд Фокин, и вспоминали его заявления о ситуации на Донбассе, в Крыму, отношении к правительству Гройсмана и Владимиру Зеленскому и т.п., которые он озвучивал до назначения в ТКГ.

Став первым заместителем главы украинской делегации, Фокин дал еще ряд скандальных интервью. В них он, среди прочего, фактически оправдывал оккупацию Крыма Россией.

“Есть еще одна версия, и я склонен думать, что она серьезная. Ведь почему американские авианосцы вошли в Средиземное море, прошли Дарданеллы и Босфор? Есть версия, что если бы Россия не захватила в то время Крым, то вполне возможно, она бы потеряла Крым навсегда, потому что пришли бы сюда американцы. А Россию нужно понять: у нее там флот”, — сказал Фокин.

Также Фокин заявлял, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донбасса и всеобщую амнистию.

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов призвал отозвать Фокина с ТКГ.

К немедленному увольнению Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы призвала и “Европейская Солидарность”.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что высказывания представителя Фокина являются провокационными и спекулятивными.

А Офис президента, глава делегации Кравчук и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба открестились от этих заявлений, подчеркивая, что они — личное мнение экс-премьера.

На днях Фокин заявлял, что конфликт на востоке начался из-за языкового вопроса, а “языковой закон” – противоречит Конституции.

Также Фокин выступил за создание временного правительства в Донбассе для проведения выборов на оккупированных территориях.