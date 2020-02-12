Заявление главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии о возобновлении водоснабжения аннексированного Крыма в обмен на вывод российских войск с Донбасса является его личной позицией.

Об этом сообщил сегодня на брифинге новоназначенный руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

“Что касается заявления Давида Арахамии: вчера был такой сложный день, я мог вчера только прочитать об этом в Интернете. Поэтому сегодня я надеюсь, что увижу Давида, спрошу у него, что он имел в виду. Но я могу вам сказать, что вчера это было личное мнение Давида Арахамии”, – подчеркнул Ермак.

Он уточнил, что никогда не обсуждал возможность возобновления подачи воды в Крым с негласным куратором украинского направления от России Дмитрием Козаком (замглавы администрации президента РФ).

“Нет. Никогда”, – заявил Ермак, отвечая на соответствующий вопрос.

Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 12 лютого 2020 р.

Накануне Давид Арахамия заявил, что возобновил бы водоснабжение аннексированного Крыма в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

“Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу – моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел. Потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины… Если это будет обмен, что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями в Ростов, мы устанавливаем полный контроль над границей, и за это нужно дать воду в Крым, я бы на такое пошел”, — сообщил нардеп.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

В июле 2018 года стало известно, что Украина заканчивает строительство дамбы на Северо-Крымском канале. Однако подача воды станет возможной только после возвращения Крыма под контроль Украины.