Іньязор (лідер) ерзянського національного руху Сиресь Боляєнь під час XX сесії Постійного форуму ООН з питань корінних народів закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Російську Федерацію через її політику щодо національних республік.

Про це повідомили на сайті національних представницьких органів ерзянського народу.

Боляєнь виступив за квотою України. Цей виступ став першим, який виголосили в ООН ерзянською мовою, при цьому було забезпечено синхронний переклад англійською.

Зокрема, іньязор закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Російську Федерацію.

“Ерзя може пережити пандемію COVID-19, але не може вижити в Російській Федерації. Тільки міжнародний тиск на Москву може захистити нас від останньої фази етноциду”, – підкреслив він.

Під час виступу в режимі відеоконференції за спиною ерзянського лідера знаходилися прапори України та народу Ерзя.

“За останніх 30 років Ерзя з мільйонної нації перетворились на невеличку етнічну групу, на межі цілковитого зникнення. Без війни, без епідемій і примусових депортацій. В схожій ситуації опинились наші сусіди по регіону Ідель-Урал: мокша, удмурти, марі, чуваші, башкири й навіть татари. Народам Росії заборонено мати власні політичні партії, університети чи навчатися в школах рідною мовою. Тільки танці в національних костюмах. Той, хто бореться за права свого народу – переслідується поліцією як екстреміст чи піддається примусовому психіатричному лікуванню як божевільний”, – заявив він.

Боляєн також надав секретаріату Форуму заяву про порушення прав корінних народів в Російській Федерації. Документ звертає увагу ООН на політично вмотивоване переслідування татарського громадського центру та громадської організації “Баскорт”. У заяві описано численні переслідування та репресії проти лідерів та активістів національного руху Татар, Інгуш, Калмик та Бурат.

Довідка. Ерзя – це угро-фінський народ, який мешкає в басейні річок Мокша і Сура, а також Волги та Білої. Ерзя вважають себе окремим народом та послідовно виступають проти використання екзоніма “мордва”, який вважають образливим прізвиськом, нав’язаним московськими завойовниками.

Ерзя мають власну систему національних представницьких органів. Згідно з російськими законами, діяльність національних політичних партій (ерзянських, марійських, татарських, чуваських чи будь-яких інших) заборонена. Відтак національний представницький орган ерзянського народу є єдиним можливим інструментом вираження політичних прагнень ерзян.