Фракция "ЕС" инициирует создание в Раде комиссии по расследованию разговоров главы ГБР Романа Трубы, главы ОПУ Андрея Богдана и его заместителя Андрея Смирнова.

Об этом сообщили в пресс-службе фракции.

“Европейская Солидарность” которая инициирует создание в парламенте Временной следственной комиссии по расследованию противоправных преступных разговоров Трубы, Богдана, Смирнова и других чиновников”, — говорится в сообщении.

Кроме того, во фракции требуют от Национального антикоррупционного бюро открыть уголовное производство против фигурантов записей.

“Мы также требуем от НАБУ возбуждения уголовного производства против Трубы и других фигурантов этого разговора и назначения немедленной голосовой экспертизы участников этих разговоров. Считаем, что для НАБУ это критически важный шанс доказать свою независимость от Зеленского и его Офиса”, — подчеркнули в “ЕС”.

Напомним, 21 сентября директор Госбюро расследовани Роман Труба заявил, что в его кабинете была обнаружена аппаратура для прослушивания. В ноябре в мессенджере Telegram появился канал “Трубу прорвало”, в котором неоднократно публиковали записи разговоров, предполагаемо сделанные в кабинете директора ГБР.

На опубликованных записях якобы Роман Труба по указанию Генерального прокурора Руслана Рябошапки и главы Офиса Президента Андрея Богдана дает команды приостановить на время визита в Украину миссии МВФ обыски в Днепровском горсовете, “ПриватБанке” и НБУ.

Из записей также видно, что дела против пятого президента Петра Порошенко якобы контролируются лично Богданом. Кроме того, если верить записям, Труба лично возил Президенту Владимиру Зеленскому проект подозрения бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун.