Об этом сообщил в видеообращении председатель Европейского парламента Жозеп Боррелль.
Как сообщалось ранее, лидеры стран Европейского Союза договорились относительно закрытия внешних границ на 30 дней из-за распространения коронавируса COVID-19.
Во вторник, 24 марта, Европарламент утвердил решение об ограничении въезда на территории ЕС граждан третьих стран.
“Европейский совет одобрил предложение Еврокомиссии о том, что в Евросоюз должен на 30 или более дней закрыть территории, чтобы предотвратить распространение вируса” , — сказал Боррель.
По словам председателя Европарламента, эти меры являются не эгоистичными или протекционистскими, а “защищают каждого как внутри, так и снаружи” Евросоюза.
“Вирус распространяется, потому что люди передают его при путешествиях и личных контактах. Ограничение служит для уменьшения контактов. Запрещен въезд на европейскую территорию в случае, если это не является “основным” путешествием неевропейского гражданина. Также это служит для предотвращения распространения вируса и гарантией того, что когда этот гражданин возвращается в свою страну происхождения, он не передает его туда, откуда он родом”, — добавил Боррель.
The EU has decided to temporarily limit all non-essential travel to the EU to contain the spreading of #coronavirus. “This is a measure that protects everyone. We must prevent the virus from spreading further” @JosepBorrellF pic.twitter.com/3hzvQ3fVmP
— European External Action Service – EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) March 24, 2020
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