Как сообщалось ранее, лидеры стран Европейского Союза договорились относительно закрытия внешних границ на 30 дней из-за распространения коронавируса COVID-19.

Во вторник, 24 марта, Европарламент утвердил решение об ограничении въезда на территории ЕС граждан третьих стран.

“Европейский совет одобрил предложение Еврокомиссии о том, что в Евросоюз должен на 30 или более дней закрыть территории, чтобы предотвратить распространение вируса” , — сказал Боррель.

По словам председателя Европарламента, эти меры являются не эгоистичными или протекционистскими, а “защищают каждого как внутри, так и снаружи” Евросоюза.

“Вирус распространяется, потому что люди передают его при путешествиях и личных контактах. Ограничение служит для уменьшения контактов. Запрещен въезд на европейскую территорию в случае, если это не является “основным” путешествием неевропейского гражданина. Также это служит для предотвращения распространения вируса и гарантией того, что когда этот гражданин возвращается в свою страну происхождения, он не передает его туда, откуда он родом”, — добавил Боррель.

