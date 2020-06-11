Европейский Союз начнет с 1 июля открывать границы для иностранцев с тех стран, которые будут соответствовать определенным критериям.

Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии.

“После снятия контроля на внутренних границах стран ЕС мы предлагаем открытый и гибкий подход к снятию ограничений на поездки в Евросоюз, начиная с 1 июля”, – заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Отмечается, что основными критериями при открытии границ из стран, которые не являются членами Европейского Союза, будет являться количество заболеваний коронавирусом на 100 тысяч населения страны, тенденции распространения эпидемии и параметры системы здравоохранения стран.

Уточняется, что первыми в этот список должны попасть Албания, Черногория, Сербия, Северная Македония, Босния и Герцеговина.

При этом ограничения для отдельных стран могут возобновлять, если в них будет зафиксирована вспышка эпидемии.

Решение по поводу Украины в данный момент еще окончательно не принято Европейской комиссией. Оно также будет зависеть от дальнейшего развития эпидемии.

Также в Еврокомиссии объявили, что страны, для граждан которых будет снова открыт въезд в Европейский Союз, также должны взаимно снова открыть въезд на свою территорию для граждан стран-членов ЕС.

“Многие третьих стран также ввели ограничения на путешествия для прибывающих из ЕС. В целях равного отношения третье государство также должно снять ограничения на въезд из ЕС. Граждане ЕС и граждане ассоциированных государств Шенгенского соглашения, а также граждане третьих стран, законно проживающих в Европейском Союзе, а также члены их семей должны быть освобождены от ограничения на поездки, независимо от того, возвращаются они домой или нет”, – сказано в рекомендациях.