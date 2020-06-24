По информации американских СМИ, граждане Украины, России и США не смогут путешествовать в Европейский Союз с 1 июля.

Об этом сообщило американское издание The New York Times.

По информации издания, на данный момент проект пропуска граждан третьих стран в Европейский Союз с 1 июля пока еще окончательно не согласован, однако главным критерием станет количество новых заражений в конкретных странах за последние две недели по отношению к количеству населения.

Сообщается, что сейчас в ЕС дискутируют над тем, пускать ли с июля жителей тех государств, в которых зафиксировано меньше 16 заражений на 100 000 населения, либо же меньше 20 заражений за последние 14 дней. (16 заражений – это средний показатель по Европейскому Союзу).

При этом Украина по состоянию на 24 июня не может рассчитывать ни на один из обсуждаемых в ЕС вариантов.

По информации Министерства здравоохранения, за последние две недели в Украине было зафиксировано 10 723 случая заражения коронавирусом, то есть, на 100 000 населения сейчас приходится 25,65 случая. Помимо того, в последние дни данный показатель в Украине только продолжает расти.

Отмечается, что окончательные правила въезда граждан третьих стран в Европейский Союз будут объявлены в начале следующей недели. В дальнейшем лист государств, гражданам которых будет разрешен въезд, будет пересматриваться каждые две недели.

В ЕС не могут принуждать все государства-члены соблюдать будущие правила, однако нарушение рекомендаций отдельными странами может привести к восстановлению внутренних границ внутри Европейского Союза.

При этом спикер Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко в комментарии #Буквам заявила, что в МИД пока не могут что-либо комментировать по данной теме.

“Пока есть информация в New York Times и других СМИ. Решения Европейской комиссии нет, давайте подождем его”, – сказала она.