ЕС не признает указ президента РФ Владимира Путина, запрещающий лицам без российского гражданства владеть землей в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних дел.

“Россия недавно указом президента добавила большую часть Крыма и Севастополя в список приграничных территорий Российской Федерации, в которых иностранцам запрещено владеть землей. Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, что является явным нарушением международного права. Поэтому Европейский Союз не признает этот указ, что является еще одной попыткой принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова в состав России. Крым является частью Украины”, – говорится в заявлении.

В ЕС отметили, что указ также является нарушением международного гуманитарного права, поскольку является еще одним шагом к введению российского гражданства на полуострове.

“Это также может привести к произвольному лишению имущества. Европейский союз продолжает ожидать, что Россия прекратит все нарушения международного права на Крымском полуострове. Европейский союз неуклонно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ”, – подчеркнули в ЕС.

20 марта президент РФ Путин подписал указ, который запрещает владение землей в оккупированном Крыму без гражданства РФ.

В прокуратуре Крыма назвали указ Путина о владении землей на полуострове незаконным.