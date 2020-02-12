Страны Европейского Союза не намерены снимать экономические санкции с России до прогресса в выполнении Минских соглашений.

Об этом заявил еврокомиссар по политике соседства и переговоров о расширении Оливер Варгеи в интервью агентству “Интерфакс-Украина”.

По его словам, решения по снятию санкций принимаются совместно всеми государствами-членами Европейского Союза.

При этом комиссар подчеркнул, что на данный момент все государства-участники ЕС согласны с тем, что снимать экономические санкции с России еще рано.

“Очень важно сохранять линию, которой мы придерживались: если нет прогресса в минском процессе, не может быть изменений в нашей политике санкций. Это – принципиальная граница, страны-члены поддерживают эту линию. И, конечно, это тема, за которой мы постоянно наблюдаем. Но пока не будет прогресса, не будет никакого изменения с нашей стороны”, – пояснил он.

Напомним, что Государственный департамент Соединенных штатов Америки требует от компаний-подрядчиков проекта “Северный поток 2” свернуть работы до 20 января.