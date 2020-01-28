Об этом сообщает пресс-служба партии.
В партии отметили, что сегодня во время брифинга неизвестные в черной униформе вытолкали из помещения и применили силу против активистки и народного депутата 8-го созыва Татьяны Черновол, а также народного депутата 9-го созыва Марию Ионову.
“Эта ситуация еще раз подтверждает, что правоохранительная система Украины, которая, как показывают “пленки Трубы”, находится под контролем Офиса президента, превращается в репрессивный механизм для узурпации власти и установления в Украине авторитарного режима”, – считают в “ЕС”.
Представители “Европейской солидарности” обратились также в Национальную полицию с требованием возбудить уголовное производство и внести его в ЕРДР по факту применения силы.
- 28 января на брифинге заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Бабиков отрицал, что был адвокатом беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.
- Позже бывший руководитель Генпрокуратуры Юрий Луценко заявил, что Бабиков соврал, что не защищал интересы беглого экс-президента Виктора Януковича.