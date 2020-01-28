Партия "Европейская солидарность" требует от и.о. главы ГБР Ирины Венедиктовой объяснений относительно "неадекватных действий ее подчиненных" в отношении народного депутата во время брифинга замглавы ГБР Александра Бабикова.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

В партии отметили, что сегодня во время брифинга неизвестные в черной униформе вытолкали из помещения и применили силу против активистки и народного депутата 8-го созыва Татьяны Черновол, а также народного депутата 9-го созыва Марию Ионову.

“Эта ситуация еще раз подтверждает, что правоохранительная система Украины, которая, как показывают “пленки Трубы”, находится под контролем Офиса президента, превращается в репрессивный механизм для узурпации власти и установления в Украине авторитарного режима”, – считают в “ЕС”.

Представители “Европейской солидарности” обратились также в Национальную полицию с требованием возбудить уголовное производство и внести его в ЕРДР по факту применения силы.