Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Как сообщалось ранее, в конце января президент США Дональд Трамп представил план урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, который предусматривает создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Сам Трамп называет свой план “сделкой века”.

На прошлой неделе в ЕС заявили, что им требуется время, чтобы изучить план Трампа и представить общую позицию 27 государств-членов. Во вторник, 4 февраля, высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выступил с публичным заявление, в котором сообщил, что ЕС отвергает план Трамп как такой, что “отклоняется от этих международно согласованных параметров”.

Боррель подчеркнул, что ЕС считает единственно верным путем для решения конфликта переговоры между Палестиной и Израилем.

“Чтобы построить справедливый и прочный мир, неразрешенные вопросы об окончательном статусе должны решаться путем прямых переговоров между обеими сторонами. Это включает, в частности, вопросы, связанные с границами, статусом Иерусалима, безопасностью и вопросом беженцев”, — сказал он.

Напомним, Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на условия плана Трампа. Он заявил, что готов начать переговоры с палестинцами об урегулировании конфликта на основе озвученных предложений. Тем временем тысячи палестинцев провели демонстрации в провинции Газа, протестуя против предложенного Трампом плана.