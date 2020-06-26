Евросоюз планирует открыть границы для украинских граждан с 1 июля. Предварительное решение было принято на закрытом заседании.

Об этом сообщает телеканал Euronews.

На закрытом заседании чиновники хотели утвердить список стран, для которых границы Евросоюза с 1 июля будут открыты (страны из зеленой зоны), а для каких по-прежнему закрыты (красная зона).

Окончательное решение принято так и не было. Дипломаты продолжат договариваться в пятницу, 26 июня.

По предварительному соглашению, Украина вошла в список стран из «зеленой зоны», то есть наших граждан будут принимать в ЕС после 1 июля.

Вот полный перечень стран, граждане которых, предварительно, смогут приезжать в ЕС, с начала июля: Ватикан, Монако, Черногория, Андорра, Сербия, Босния и Герцеговина, Украина, Албания, Турция, Косово, Корейская Народно-Демократическая Республика, Туркменистан, Вьетнам, Китай, Таиланд, Мьянма, Монголия, Япония, Южная Корея, Грузия, Бутан, Ливан, Индонезия, Узбекистан, Индия, Таджикистан, Казахстан, Палау, Новая Зеландия, Австралия, Доминика, Багамские острова, Сент-Люсия, Уругвай, Ямайка, Куба, Гайана, Парагвай, Венесуэла, Никарагуа, Коста Рика, Канада, Ангола, Тунис, Намибия, Уганда, Мозамбик, Маврикий, Замбия, Руанда, Эфиопия, Марокко, Алжир, Египет.

К окончательному решению дипломаты не пришли по причине того, что не могут согласовать критерии, по которым нужно разделять страны “красной” и “зеленой” зон. Они запросили рекомендации медицинских агентств.

Утвержденные списки будут пересматривать каждые две недели.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий опубликовал список стран, в которые могут путешествовать граждане Украины.