Верховный представитель Европейского Союзза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что военную эскалацию в сирийском Идлибе нужно прекратить.

Об этом Боррель написал на своей странице в Twitter.

По его мнению, из-за сложившейся в Сирии ситуации существует риск “скатиться к большой открытой международной военной конфронтации”.

“Это также приводит к невыносимым человеческим страданиям и создает опасность для гражданского населения”, – пишет он.

Помимо того, Боррель призвал стороны к быстрой деэскалации.

В Европейском Союзе также пообещали рассмотреть меры для защиты собственных интересов в области безопасности.

Как известно, в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли по меньшей мере 33 турецких военнослужащих. По словам властей Турции, авиаудар нанесли военно-воздушные силы “режима Башара Асада” (президента Сирии).

После того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел срочное совещание на высшем уровне по факту атаки в Идлибе, турецкие вооруженные силы начали наносить удары с воздуха по “всем известным целям” сирийского правительства. В Турции пригрозили, что власти Сирии “заплатят высокую цену” за нападение на турецкие войска в Идлибе.