Европейский союз призвал Китай гарантировать жителям Гонконга и Макао возможность почтить память о кровавом разгоне на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году демонстрантов за демократию, несмотря на ограничения из-за COVID-19.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

“Это должно стать сигналом, что ключевые свободы продолжают защищаться”, – отмечается в заявлении ЕС.

В ЕС отметили, что соблюдение гарантированных прав и свобод сегодня важнее, чем когда-либо, в свете последних событий.

Отметим, речь идет о прошествии 31 года с тех пор, как китайские войска открыли огонь, чтобы положить конец студенческим беспорядкам на площади в Гонконге.

Власти Китая запрещают любое публичное празднование этого события на материке.

Как известно, в соответствии с политикой “Одна страна, две системы” Гонконг сохраняет ограниченную демократию и гражданские свободы, находясь под контролем Пекина. Автономный регион также обладает особым торговым статусом с США, что дает ему определенные торговые льготы, которыми не обладает материковый Китай.