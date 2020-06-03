Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
“Это должно стать сигналом, что ключевые свободы продолжают защищаться”, – отмечается в заявлении ЕС.
В ЕС отметили, что соблюдение гарантированных прав и свобод сегодня важнее, чем когда-либо, в свете последних событий.
Отметим, речь идет о прошествии 31 года с тех пор, как китайские войска открыли огонь, чтобы положить конец студенческим беспорядкам на площади в Гонконге.
Власти Китая запрещают любое публичное празднование этого события на материке.
Как известно, в соответствии с политикой “Одна страна, две системы” Гонконг сохраняет ограниченную демократию и гражданские свободы, находясь под контролем Пекина. Автономный регион также обладает особым торговым статусом с США, что дает ему определенные торговые льготы, которыми не обладает материковый Китай.
- 26 мая, за день до новой волны антиправительственных протестов, главный военный командир Китая в Гонконге заявил, что армия готова защищать “национальный суверенитет” в городе.
- 27 мая в Гонконге возобновились массовые демонстрации против рассмотрения китайского законопроекта о национальной безопасности Гонконга. Полиция использовала перцовые патроны для разгона демонстрантов.
- Во время протестов против законопроекта о национальной безопасности были арестован около 300 человек.