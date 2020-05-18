Об этом сообщает пресс-служба партии “ЕС”.

“Распространение на медиаресурсах Гордона в виде “интервью” пропагандистских выступлений террориста Гиркина, причастного к захвату Крыма и Донбасса и коллаборанта Поклонской, которая причастного к фальсификации дел и арестам десятков крымских татар и украинцев, вляется очевидным преступлением против суверенитета и территориальной целостности страны, за которую предусмотрена прямая уголовная ответственность”, – говорится в заявлении.

Отсутствие немедленной реакции на эту вопиющую провокацию со стороны власти и правоохранительных органов свидетельствует, что режим не просто сквозь пальцы смотрит на проделки реваншистов, но и находится с ними в сговоре, совместно реализуя спецоперацию Кремля “примирение”. Отсутствие реакции власти поощряет антигосударственные выступления и ползучий реванш.

В “Европейской Солидарности” подчеркивают, что регулярное появление террористов, которые отрицают территориальную целостность Украины в отечественном медийном пространстве является показательным индикатором изменений и символическим завершением первого года президентства Зеленского, который, согласно Конституции, несет прямую ответственность за политику безопасности страны.