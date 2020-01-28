Об этом сообщает корреспондент “Радио Свобода” Рикард Джозвяк на своей странице в Twitter.
“Министры ЕС решили добавить семь человек к своему режиму санкций в отношении лиц/субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Все они связаны с Севастополем, Крымом и российскими выборами, которые состоялись там в сентябре. Сейчас в списке есть 177 человек и 44 организации”, – пишет он.
Уточняется, что санкции будут наложены на так называемых губернаторов, членов “избиркома”, а также людей, причастных к проведению “выборов” в аннексированном Крыму.
Россиянам, которые попадут под действие санкций, будет запрещен въезд в Европейский Союз, а их европейские активы будут заморожены.
- 9 декабря, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая, в частности, призывает Российскую Федерацию как государство-оккупанта вывести свои войска из Крымского полуострова и прекратить временную оккупацию территории Украины.
- Глава оккупационной “власти” Крыма Сергей Аксенов отреагировал на принятие Генассамблеей ООН резолюции против оккупации полуострова. В частности, он заявил, что никто, в том числе ООН, “не может запретить России” продолжать оккупацию полуострова и иметь сколько войск и военной техники, сколько захочется.