Об этом сообщает корреспондент “Радио Свобода” Рикард Джозвяк на своей странице в Twitter.

“Министры ЕС решили добавить семь человек к своему режиму санкций в отношении лиц/субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Все они связаны с Севастополем, Крымом и российскими выборами, которые состоялись там в сентябре. Сейчас в списке есть 177 человек и 44 организации”, – пишет он.

Уточняется, что санкции будут наложены на так называемых губернаторов, членов “избиркома”, а также людей, причастных к проведению “выборов” в аннексированном Крыму.

Россиянам, которые попадут под действие санкций, будет запрещен въезд в Европейский Союз, а их европейские активы будут заморожены.