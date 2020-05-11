Политическая партия "Европейская солидарность" требует не нарушать права украинцев на свободное передвижение и работу в странах Европейского Союза.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

“Партия “Европейская солидарность” и пятый президент Украины Петр Порошенко в условиях войны и сложных международных обстоятельств приложили неимоверные усилия, чтобы Украина получила безвизовый режим с ЕС, однако власть Зеленского не только хочет забрать у украинцев возможность свободно передвигаться по Европе, но и возвращает нас к худшим советским практикам, когда гражданин вынужден был обращаться к чиновникам за так называемой выездной визой – разрешением выезда за границу”, – сказано в заявлении.

При этом в партии считают, что действующая украинская власть “заменила безвиз на безвыезд”.

“Пока украинцы хотят, чтобы Украина неуклонно приближалась к членству в Европейском Союзе, Зеленский упрямо ведет нас в СССР”, – говорится в заявлении.

В “Европейской солидарности” подчеркивают, что украинцы имеют право работать там, где они могут найти лучшую работу.

“Правовая и экономически развитая европейская страна, а не новые стены и запреты, должна быть лучшим стимулом для украинцев жить и работать в Украине”, – подчеркивают в партии.