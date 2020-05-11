Об этом сообщает пресс-служба партии.
“Партия “Европейская солидарность” и пятый президент Украины Петр Порошенко в условиях войны и сложных международных обстоятельств приложили неимоверные усилия, чтобы Украина получила безвизовый режим с ЕС, однако власть Зеленского не только хочет забрать у украинцев возможность свободно передвигаться по Европе, но и возвращает нас к худшим советским практикам, когда гражданин вынужден был обращаться к чиновникам за так называемой выездной визой – разрешением выезда за границу”, – сказано в заявлении.
При этом в партии считают, что действующая украинская власть “заменила безвиз на безвыезд”.
“Пока украинцы хотят, чтобы Украина неуклонно приближалась к членству в Европейском Союзе, Зеленский упрямо ведет нас в СССР”, – говорится в заявлении.
В “Европейской солидарности” подчеркивают, что украинцы имеют право работать там, где они могут найти лучшую работу.
“Правовая и экономически развитая европейская страна, а не новые стены и запреты, должна быть лучшим стимулом для украинцев жить и работать в Украине”, – подчеркивают в партии.
- Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что украинская сторона не препятствует выезду граждан на работу за границу при условии наличия трудового контракта минимум на три месяца.
- При этом посольство Великобритании в Украине заявляет, что украинцы не могу выезжать за границу без отдельного разрешения Министерства иностранных дел.