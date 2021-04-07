Народные депутаты из фракции “Европейская Солидарность” направили обращение главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко с требованием предоставить информацию об основаниях незаконной слежки за депутатом Киевсовета, генералом СБУ Виктором Кононенко.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

“В период с 25 по 30 марта 2021 года депутатом Киевского городского совета от партии” Европейская Солидарность” Кононенко В.И. было зафиксировано визуальное наблюдение, которое он расценил как подготовку покушения на его жизнь. При установлении лиц, осуществлявших наблюдение, один из них предъявил удостоверение сотрудника Национальной полиции Украины”, – говорится в депутатском обращении.

Кроме того, нардепы из “ЕС” сформировали четкий список вопросов касательно слежки за депутатом Кононенко:

Осуществлялись ли Нацполициею относительно Кононенко оперативные, оперативно-розыскные, следственные или иные (в том числе визуальное наблюдение) меры?

Если да, то что стало основанием их проведения?

Если нет, то какие меры приняты Нацполициею для установления лица (лиц), которые с использованием (возможно, поддельных) документов полицейских осуществляют незаконную слежку?

Кроме того, нардеп из фракции “Европейская Солидарность” Андрей Парубий назвал незаконное за Виктором Кононенко грязной спецоперацией по приказу властей.

“Накануне второй годовщины президентских выборов власть перестает быть просто властью и вырождается в то, что обычно называют режимом. Сегодня режим пробил очередное дно. Установлено незаконную, политическую слежку против депутата Киевского городского совета от “ЕС” Виктора Кононенко. И все это происходит на фоне постоянных преследований властями украинских воинов, добровольцев, волонтеров, участников Революции Достоинства”, – говорит Парубий.

Нардеп добавил, что Виктор Кононенко течение 2015-2017 годов возглавлял объединенный штаб СБУ в зоне проведения АТО.

“Он боевой генерал, ветеран войны, заместитель главы СБУ. Пророссийские боевики определяли очень большую цену за его голову. И как профессионал Виктор Кононенко видит больше, чем видит неспециалист. Он обнаружил за собой слежку еще неделю назад. Сегодня, предполагая, что слежка могут вести российские боевики, наемники или бандиты, Виктор Кононенко принял меры и выяснения их личностей. Вместо этого они предъявили удостоверения сотрудников полиции”, – сообщил Андрей Парубий.

Напомним, что 30 марта удалось остановить незаконную слежку за боевым генералом Виктором Кононенко, который сейчас является депутатом Киевсовета от “Европейской солидарности”.