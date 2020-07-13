В "Европейской солидарности" требуют создания временной следственной комиссии Рады по расследованию фальсификации дел против пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщила пресс-служба партии.

“Если олигархические каналы не замечают “Украинского Уотергейта”, который разрешился на прошлой неделе, это не значит, что его нет, когда есть прямые показания руководства силовых структур и специальных органов о прямом вмешательстве в их работу и указания Банковой, в том числе и Зеленского, политических репрессий против оппозиции”, – сказала глава фракции “ЕС” в парламенте Ирина Геращенко.

По ее словам, в данный момент система, которая создавалась в Украине для создания справедливости, формируется как карательно-репрессивная.

“Европейская Солидарность” требует создания временной следственной комиссии по фальсификации дел в отношении лидера оппозиции, пятого Президента Петра Порошенко и давление на ГБР и другие силовые структуры”, – заявила она.