Об этом сообщила пресс-служба партии.
“Если олигархические каналы не замечают “Украинского Уотергейта”, который разрешился на прошлой неделе, это не значит, что его нет, когда есть прямые показания руководства силовых структур и специальных органов о прямом вмешательстве в их работу и указания Банковой, в том числе и Зеленского, политических репрессий против оппозиции”, – сказала глава фракции “ЕС” в парламенте Ирина Геращенко.
По ее словам, в данный момент система, которая создавалась в Украине для создания справедливости, формируется как карательно-репрессивная.
“Европейская Солидарность” требует создания временной следственной комиссии по фальсификации дел в отношении лидера оппозиции, пятого Президента Петра Порошенко и давление на ГБР и другие силовые структуры”, – заявила она.
- 8 июля представитель стороны обвинения объявил о завершении досудебного расследования по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки, в котором пятый президент Петр Порошенко является подозреваемым. После этого Печерский районный суд Киева не избрал меру пресечения Порошенко.
- 8 июля руководитель следственной группы Государственного бюро расследований (ГБР) Олег Корецкий сообщил, что на него оказывалось давление с целью открытия уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко.
- По словам Олега Корецкого, первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков сам признавал, что в деле против Петра Порошенко о назначении Сергея Семочко в Службу внешней разведки нет состава преступления.
- Олег Корецкий рассказал, что у Генерального прокурора Ирины Венедиктовой есть сто процентное влияние на “харьковскую команду” Государственного Бюро расследований – Александра Бабикова и Александра Соколова.