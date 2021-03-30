Об этом сказал народный депутат фракции “Европейская Солидарность” Владимир Арьев во время внеочередного заседания Верховной Рады, сообщают #Буквы.

“Наша фракция требует встречи с Национальной полицией, поскольку сейчас только были пойманы работника Национальной полиции, которые осуществляли слежку за депутатом Киевсовета от “Европейской Солидарности”, – заявил Арьев.

Он также отметил, что правоохранительные органы сосредоточились на поиске виновных, покрасили стены Офиса президента Зеленского, зато много других более резонансных дел остаются нераскрытыми.

“На самом деле — это позор, что целый глава СБУ занимается разрисованной дверью и выбитыми стеклами. У меня только один вопрос: а у вас нет других дел?”, – подчеркнул он.

“У нас за несколько дней может принять присягу народного депутата гражданин Российской Федерации. Так может вы им займетесь и подадите Зеленскому на отмену гражданства Украины?”, – отметил Арьев.

Представитель “Европейской Солидарности” также обратился к присутствующим руководителям МВД: “У вас тоже нечем больше чем заниматься как ловить активистов? Ваш заместитель министра Геращенко за пять минут уже нашел заказчика. Так может на время следствия отстранить его от этой должности, потому что это было явно политическое заявление”.

Арьев также подчеркнул, что следствие представляет неубедительные доказательства по делу и в частности фотографии с места происшествия.

“По каким вы определяете по фотографиям, что это были определенные люди, когда на суде представляют черные квадраты?”, – отметил он.