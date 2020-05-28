Для граждан Беларуси упростили процесс получения виз в страны Евросоюза, а также – снизили их стоимость.

Об этом сообщили на сайте Совета ЕС.

Изменения начнут действовать 1 июля, спустя два месяца после официального уведомления.

Что касается стоимости виз, то ранее они стоили 80 евро. Теперь цена снижена до 35 евро.

Период принятия решения о выдаче визы будет сокращен до 10 рабочих дней.

Те, кто пересекают границу по дипломатическим паспортам, освобождаются от визового сбора.

Визу можно будет получить на 90 дней пребывания на территории ЕС на протяжении 180 дней.

В ЕС отметили, что в 2019 году получили около 650 тысяч заявок на получение виз от граждан Беларуси.

Также в соглашении прописали пункт о возвращении белорусских граждан, незаконно проживающих на территории другой стороны без разрешения.