Врачи из Румынии и Норвегии отправились в Милан и Бергамо для помощи итальянским медикам.

Об этом сообщается на официальном сайте Еврокомиссии.

Через механизм гражданской защиты ЕС в Италии отправились врачи из Италии и Норвегии. Кроме того, Австрия направила в Италию 3 тысячи литров дезинфицирующих средств.

“Комиссия делает все возможное, чтобы помочь Италии и всем нашим государствам-членам в это время острой необходимости”, – сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен.

По данным Итальянского института здравоохранения, по состоянию на понедельник общее число работников здравоохранения, инфицированных коронавирусом, составляет 12 681 человек.