Об этом сообщается на официальном сайте Еврокомиссии.
Через механизм гражданской защиты ЕС в Италии отправились врачи из Италии и Норвегии. Кроме того, Австрия направила в Италию 3 тысячи литров дезинфицирующих средств.
“Комиссия делает все возможное, чтобы помочь Италии и всем нашим государствам-членам в это время острой необходимости”, – сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен.
По данным Итальянского института здравоохранения, по состоянию на понедельник общее число работников здравоохранения, инфицированных коронавирусом, составляет 12 681 человек.
- Италия, которая является эпицентром вспышки коронавируса на континенте, начала планировать снятие карантина, так как в стране снижаются случаи инфицирования и смертность от коронавируса.
- Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран высказался против ослабления карантинных ограничений в стране.
- Правительство Финляндии продлило ограничения при пересечении границы из-за эпидемии коронавируса до 13 мая.
- Дания заявила о постепенном ослаблении мер карантина в связи с пандемией коронавируса.
- Австрия стала первой страной в Европе, где решились ослабить карантинные меры.