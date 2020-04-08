Европейский союз выделит Украине 190 млн евро для борьбы с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщается в релизе Европейской комиссии.

Уточняется, что в связи с распространением пандемии коронавируса Европейской комиссией было принято решение выделить больше 15 миллиардов евро странам-партнерам.

При этом странам Восточного партнерства, в числе которых находится и Украина, Европейским союзом будет направлено 952 миллиона евро.

Отмечается, что Украина получит около 190 миллионов евро на поддержание краткосрочных и неотложных потребностей.

Помимо того, Европейский союз также предоставит Украине 100 комплектов индивидуальной защиты, оборудование и 70 литров антисептической помощи, которые будут предназначены для Центра экстренной медицинской помощи в Донецкой области.