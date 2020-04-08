Об этом сообщается в релизе Европейской комиссии.
Уточняется, что в связи с распространением пандемии коронавируса Европейской комиссией было принято решение выделить больше 15 миллиардов евро странам-партнерам.
При этом странам Восточного партнерства, в числе которых находится и Украина, Европейским союзом будет направлено 952 миллиона евро.
Отмечается, что Украина получит около 190 миллионов евро на поддержание краткосрочных и неотложных потребностей.
Помимо того, Европейский союз также предоставит Украине 100 комплектов индивидуальной защиты, оборудование и 70 литров антисептической помощи, которые будут предназначены для Центра экстренной медицинской помощи в Донецкой области.
- Международная организация труда (МОТ) ожидает, что кризис из-за COVID-19 приведет сокращению 6,7% рабочего времени, что эквивалентно 195 млн работников.
- Количество безработных в Украине из-за пандемии может возрасти до 2 млн человек.