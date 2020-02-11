Об этом рассказал в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
“Только что правительство и ЕС подписали новую Программу поддержки электронного управления и цифровой экономики в Украине на 25 млн евро” написал Гончарук.
По словам премьер-министра, в течение года правительство намерено оцифровать “80% самых популярных государственных услуг”, а к 2024 году — всего государственные услуги.
- В сентябре премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал полную цифровизацию страны в 2020 году.
- Ранее министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявил, что полная диджитализация документооборота между госорганами займет 1-2 года.