Евросоюз выделит Украине 25 млн евро на диджитализацию в рамках новой Программы поддержки электронного управления и цифровой экономики.

Об этом рассказал в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

“Только что правительство и ЕС подписали новую Программу поддержки электронного управления и цифровой экономики в Украине на 25 млн евро” написал Гончарук.

По словам премьер-министра, в течение года правительство намерено оцифровать “80% самых популярных государственных услуг”, а к 2024 году — всего государственные услуги.