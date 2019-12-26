Фотографию разместили на портале ESA.
Кратер шириной примерно семь километров, находящийся в северных широтах Марса. “Лед заполняет почти все дно кратера и покрывает часть окружающей местности”, – говорится в сообщении.
Стоит отметить, что снимок сделали ранним утром 26 октября 2019 года, поэтому кратер хорошо освещен лучами солнца.
- Ранее сообщалось, что ученые NASA могут приступить к окончательному проектированию и постройке космического корабля для миссии исследования Европы, спутника Юпитера.
- Ранее президент США Дональд Трамп распорядился выделить дополнительно 1,6 млрд долларов на освоение Луны и Марса. Финансирование получит NASA.