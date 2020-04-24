Об этом сообщает издание The Verge.

Новый диапазон дополнит два уже существующих, являются которыми 2,4 ГГц и 5 ГГц.

Отныне роутеры и различные устройства с поддержкой Wi-Fi смогут работать на новой частоте, что позволит им обеспечить более быстрое и стабильное соединение, которое было недостижимо ранее.

Первые устройства с Wi-Fi 6 ГГц ожидаются в четвертом квартале 2020 года. Их будет отличать маркировка Wi-Fi 6E.

Новая технология передачи данных работает на ширине 1200 МГц, поэтому пользователи не будут сталкиваться с помехами в многоквартирных домах и иных людных местах. Поскольку в сети Wi-Fi на базе диапазона 6 ГГц ощутимо больше каналов, роутеры и другие устройства не будут мешать друг другу.

Технически, Wi-Fi 6 ГГц имеет ту же теоретическую максимальную скорость, что и 5 ГГц: 9,6 Гбит/с по стандарту Wi-Fi 6. В реальной жизни вы не получите эту скорость, но новые радиоволны должны увеличить текущую скорость Wi-Fi. Предполагается, что в диапазоне 6 ГГц роутеры будут передавать данные с максимально допустимым размером канала, что означает более быстрое соединение.

Wi-Fi 6 ГГц на смартфоне сможет выдавать скорость 1–2 Гбит/c. Примерно столько же можно получить от 5G, доступность которого пока очень ограничена.

Реальная скорость будет ограничена тем, что предлагает провайдер.