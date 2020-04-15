Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

“На 07.00 15 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 23 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 человек выздоровел и 1 летальный. На изоляции (в том числе самоизоляция) – 307 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 47 человек”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки подтверждено четыре новых случая коронавируса. В частности, у военнослужащего Житомирского гарнизона, который с 8 апреля находился на изоляции в связи с контактом с больным лицом, а 14 апреля был госпитализирован в инфекционное отделение Житомирского военного госпиталя; у военнослужащего Одесского гарнизона, с 9 апреля находится на стационарном лечении с диагнозом “пневмония”; у военнослужащего Винницкого гарнизона, находившегося на самоизоляции с 11 апреля в связи с контактом с инфицированным лицом.

Кроме того, коронавирус подтвержден у военнослужащего Хмельницкого гарнизона, который с 7 апреля находился на лечении в Черновицкой областной клинической больнице с подозрением на COVID-19.