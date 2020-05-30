Об этом сообщает агентство ВВС.

Случаи насилия датируются 1984 – 2013 годами. Одной из жертв на момент предполагаемого преступления было всего 17 лет.

Совместный иск был подан в суд Нью-Йорка. Имена жертв не называются.

Женщины, подвергшиеся насилию, в настоящее время проживают в Теннесси, Нью-Йорке, Эквадоре и Венгрии.

Согласно судебным документам, случаи насилия имели место, в том числе, во время Каннского и Венецианского кинофестивалей.

Так, 43-летняя женщина из Теннесси утверждает, что подверглась насилию продюсера в 1994 году, когда ей было 17 лет. По ее словам, Вайнштейн пригласил ее в гостиничный номер, чтобы обсудить предполагаемую карьеру актрисы. Там он забрал у нее водительские права, изнасиловал и пригрозил, что если она кому-либо расскажет о произошедшем, он “не только позаботится о том, чтобы она никогда не снималась в каких-либо фильмах, но и отправит своих людей, которые найдут ее и навредят ей и ее семье”, информирует издание Variety.

Вторая истица – 70-летняя женщина из Эквадора. По ее словам, инцидент с продюсером произошел в 1984 году на Каннском кинофестивале. Тогда женщине было 34 года, и она стремилась начать карьеру кинодокументалиста. Согласно иску, Вайнштейн совершил по отношению к ней сексуальное домогательство.

Третья жертва – 38-летняя женщина утверждает, что Вайнштейн встретил ее в ресторане Cipriani на Манхэттене (Нью-Йорк) в 2008 году и пообещал “помочь поднять ее карьеру на новый уровень”. Спустя несколько дней продюсер изнасиловал ее в своей квартире в Сохо, пригрозив, что “погубит ее, если она кому-нибудь расскажет”.

Еще один инцидент произошел в 2013 году. 35-летняя женщина из Венгрии утверждает, что встретила Вайнштейна на Венецианском кинофестивале. По ее словам, впоследствии он пригласил ее на прослушивание в офис, а потом в гостиничный номер, где принудил к оральному сексу.

Обвинения против Вайнштейна начали появляться в октябре 2017 года, когда издание The New York Times впервые сообщило об инцидентах.

С тех пор по меньшей мере 80 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах, в том числе известные актрисы Гвинет Пэлтроу, Ума Турман и Сальма Хайек.

Скандал вокруг продюсера породил движение #MeToo против сексуального насилия и домогательств.

В марте 2020 года Вайнштейн был приговорен к 23 годам тюрьмы по делу о преступлениях сексуального характера.