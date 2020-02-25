«Еще один мем»: Майкл Джордан расплакался, произнося речь о Коби Брайанте

Майкл Джордан расплакался на поминальной церемонии, посвященной Коби Брайанту. Он пошутил, что теперь появится очередной "плачущий мем" с его участием.

Трансляция мероприятия велась на Youtube-канале Los Angeles Lakers.

“Может быть, это удивило людей, но мы были очень близкими друзьями. Коби был моим дорогим другом, как младший брат. Все всегда хотели поговорить о сравнениях между ним и мной. Я просто хотел поговорить о Коби”, — признался Джордан.

Джордан сказал, что Брайант, несмотря на соперничество, постоянно приходил к нему за советом о том, как улучшить свою игру.

“У него была страсть, которую вы никогда не узнаете. … Он хотел быть лучшим баскетболистом, каким только мог быть. И, узнав его, я захотел стать лучшим старшим братом, каким только мог быть”, — отметил Джордан.

Когда Джордан произносил свою речь, по его щекам текли слезы. Заметив этом, Джордан сказал, что эта ситуация напомнила ему о знаменитом интернет-меме о его эмоциональности.

“Теперь он заставляет меня [плакать]. Теперь мне придется посмотреть на еще один плачущий мем. Я сказал своей жене, что не собираюсь этого делать (плакать — ред.), потому что не хотел видеть это (мем — ред.) еще три или четыре года. Это то, что Коби Брайант делает с вами”, — сказал Джордан, смеясь.

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На видео с 2 часов 2 минут

Джордан имел в виду популярный ранее интернет-мем с его участием, который появился 11 лет назад. Тогда фотограф AP Стефан Савойя сделал снимок плачущего Джордана на церемонии открытия Зала славы баскетбола. В 2012 году изображение было использовано без изменений, чтобы прокомментировать решение Джордана о покупке франшизы Charlotte Bobcats NBA.

Всплеск популярности был отмечен в конце 2015 и начале 2016 года после финала NBA 2016 года. Тога команда Северной Каролины (альма-матер Джордана) проиграла в национальном чемпионате, на котором Джордан присутствовал.

В период, когда мем был популярен, было создано специальное приложение “Crying Jordan Meme Generator”, которое позволяло пользователям легко накладывать лицо Джордана на другие изображениям. Позднее мем начали критиковать как такой, что является неоригинальным и приевшимся.

В ноябре 2016 года экс-президент США Барак Обама, вручая Джордану премию, пошутил, что он “больше, чем просто интернет-мем”.