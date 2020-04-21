Об этом сообщает пресс-служба Летичевской районной государственной администрации.

Уточняется, что на карантин закрыли Свято-Преображенский монастырь УПЦ МП в селе Головчинцы, в котором было подтверждено пять случаев заражения коронавирусом.

“Доступ посторонних лиц в Свято-Преображенский Головчинецкий женский монастырь ограничен”, – сказано в сообщении.

Также сообщается, что в прилегающем к монастырю селе Головчинцы были проведены дезинфекционные мероприятия.

При этом местные власти заявляют, что установили контактных лиц и в данный момент они находятся в режиме самоизоляции.