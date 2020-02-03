Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко в соцсети опубликовал два поста, которые вызвали возмущение у пользователей, хотя вскоре решил их удалить.

Тем не менее пользователь Сергей Сидоров успел “заскринить” публикации.

Так, в одном посте он написал: “О коллегах, как о покойниках – либо хорошо, либо соросята. Слава Господу, во фракции немало адекватных. Собак не продают, они же друзья человека”.

Тут, по всей видимости, Шевченко имел ввиду своего коллегу Брагаря, который в эфире телеканала “112 Украина” посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку.

В другом своем посте Евгений Шевченко заявил, что “лучше немцы в набсовете “Укрзализныци”, чем американские протеже.

“Первые хоть туалеты в чистоте умеют содержать. Ведь для украинцев главное, чтобы туалеты в поездах были чистые. При этом не забудьте посмотреть на свои у себя дома или домой немцев тоже пригласите?” – написал Шевченко.

Стоит отметить, что в комментариях народный депутат вовсе не церемонится с пользователями: