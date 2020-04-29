Об этом сообщает Командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

“На 7:00 29 апреля в Вооруженных силах Украины болеет 52 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 20 человек и 2 летальных случая”, – говорится в сообщении.

Сейчас на изоляции, в том числе самоизоляции, находится 327 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня – 54 человека.

За прошедшие сутки зарегистрировано один новый случай заболевания COVID-19.

Так, сообщается, что больной находится в Черновицком военном госпитале. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, получает необходимое лечение.