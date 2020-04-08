В Вооруженных силах Украины зафиксировано уже пять случаев коронавирусной болезни COVID-19, один из которых - летальный.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

“На 7:00 8 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 5 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 летальный. На изоляции (в том числе самоизоляция) – 118 человек”, – сообщили в Командовании.

Отмечается, что количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 19 человек.

“Новый случай заболевания подтвержден у военнослужащего Киевского гарнизона, с 03.04 находился на самоизоляции в связи с контактом с больным лицом. Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы. Лица, контактировавшие с этим военным, находятся на самоизоляции”, – добавили в ВСУ.