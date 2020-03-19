Об этом она сообщила в Instagram.
Женщина призналась, что чувствует себя плохо и постоянно лежит в постели.
“Я сейчас прикована к постели из-за этого [коронавируса], и это неприятно. Берегите себя, будьте здоровы и будьте добры по отношению к своим близким”, — отметила Варма.
Актриса также пожаловалась, что из-за коронавируса ей пришлось отменить репетиции постановки “Чайка” по пьесе Антона Чехова. В ней актриса играет с главной героиней того же сериала Эмилией Кларк.
Также из-за заболевания Варма отменила множество постановок по всему миру.
“Мы надеемся скоро вернуться и призываем вас всех поддержать нас, когда это случится”, — написала артистка.
Ранее сообщалось, что норвежский актер Кристофер Хивью, наиболее известный по роли Тормунда Великаньей Смерти в сериале “Игра престолов”, заразился коронавирусом Covid-19.
- 16 марта Ольга Куриленко, известная в частности по роли девушки Джеймса Бонда, заявила о заражении коронавирусом COVID-19.