Об этом она сообщила в Instagram.

Женщина призналась, что чувствует себя плохо и постоянно лежит в постели.

“Я сейчас прикована к постели из-за этого [коронавируса], и это неприятно. Берегите себя, будьте здоровы и будьте добры по отношению к своим близким”, — отметила Варма.

Актриса также пожаловалась, что из-за коронавируса ей пришлось отменить репетиции постановки “Чайка” по пьесе Антона Чехова. В ней актриса играет с главной героиней того же сериала Эмилией Кларк.

Также из-за заболевания Варма отменила множество постановок по всему миру.

“Мы надеемся скоро вернуться и призываем вас всех поддержать нас, когда это случится”, — написала артистка.

Ранее сообщалось, что норвежский актер Кристофер Хивью, наиболее известный по роли Тормунда Великаньей Смерти в сериале “Игра престолов”, заразился коронавирусом Covid-19.