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Еще одну область Украины поразил коронавирус

Глава Черкасской областной государственной администрации Роман Боднар заявил, что в области зафиксирован первый случай атипичного коронавируса.

Понедельник, 23 марта 2020, 11:57

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Есть первый лабораторно подтвержденный случай инфицирования COVID-2019 в Черкасской области”, – сообщает он.

При этом Боднар уточнил, что пациент на данный момент находится в удовлетворительном состоянии.

“Он находится под постоянным наблюдением врачей инфекционного отделения Уманской городской больницы. Медики действуют согласно отработанному алгоритму Минздрава. Инфекционный бокс оснащен всем необходимым оборудованием”, – пояснил глава ОГА.

Также Роман Боднар добавил, что члены семьи пациента находятся под медицинским наблюдением.

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Теги: Пандемия, коронавирус, карантин, Черкасская область

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