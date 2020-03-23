Еще одну область Украины поразил коронавирус

Об этом он написал на своей странице в Facebook.
“Есть первый лабораторно подтвержденный случай инфицирования COVID-2019 в Черкасской области”, – сообщает он.
При этом Боднар уточнил, что пациент на данный момент находится в удовлетворительном состоянии.
“Он находится под постоянным наблюдением врачей инфекционного отделения Уманской городской больницы. Медики действуют согласно отработанному алгоритму Минздрава. Инфекционный бокс оснащен всем необходимым оборудованием”, – пояснил глава ОГА.
Также Роман Боднар добавил, что члены семьи пациента находятся под медицинским наблюдением.
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