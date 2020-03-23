Еще одну область Украины поразил коронавирус

Глава Черкасской областной государственной администрации Роман Боднар заявил, что в области зафиксирован первый случай атипичного коронавируса.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Есть первый лабораторно подтвержденный случай инфицирования COVID-2019 в Черкасской области”, – сообщает он.

При этом Боднар уточнил, что пациент на данный момент находится в удовлетворительном состоянии.

“Он находится под постоянным наблюдением врачей инфекционного отделения Уманской городской больницы. Медики действуют согласно отработанному алгоритму Минздрава. Инфекционный бокс оснащен всем необходимым оборудованием”, – пояснил глава ОГА.

Также Роман Боднар добавил, что члены семьи пациента находятся под медицинским наблюдением.