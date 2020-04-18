Еще у троих военнослужащих Государственной пограничной службы Украины подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.

Об этом проинформировали в пресс-центре ГПСУ.

“По результатам исследований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест) сегодня и вчера подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией еще у троих пограничников из подразделения в Закарпатской области”, – сказано в сообщении.

Пограничники с 15 апреля находятся на самоизоляции.

Несколько дней тому назад в ведомстве зафиксировали первый случай заболевания COVID-19.

В ГПСУ отмечают, что сейчас состояние здоровья четырех заболевших пограничников удовлетворительное, температура тела в пределах нормы. Военнослужащие находятся под усиленным контролем персонала подразделений здравоохранения.

Также проверяются все, с кем пограничники контактировали. В подразделениях, где военнослужащие проходят службу, введены режимно-ограничительные мероприятия, усилено медицинское наблюдение.

Всего, по состоянию на 18 апреля, около 150 пограничников находятся на обсервации и изоляции из-за контакта с лицами, у которых в дальнейшем подтверждалось заболевание коронавирусом.