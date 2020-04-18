Об этом проинформировали в пресс-центре ГПСУ.
“По результатам исследований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест) сегодня и вчера подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией еще у троих пограничников из подразделения в Закарпатской области”, – сказано в сообщении.
Пограничники с 15 апреля находятся на самоизоляции.
Несколько дней тому назад в ведомстве зафиксировали первый случай заболевания COVID-19.
В ГПСУ отмечают, что сейчас состояние здоровья четырех заболевших пограничников удовлетворительное, температура тела в пределах нормы. Военнослужащие находятся под усиленным контролем персонала подразделений здравоохранения.
Также проверяются все, с кем пограничники контактировали. В подразделениях, где военнослужащие проходят службу, введены режимно-ограничительные мероприятия, усилено медицинское наблюдение.
Всего, по состоянию на 18 апреля, около 150 пограничников находятся на обсервации и изоляции из-за контакта с лицами, у которых в дальнейшем подтверждалось заболевание коронавирусом.
- По состоянию на утро 18 апреля в Украине 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки зафиксировано 444 новых случая.
- В Киеве за сутки было подтверждено еще 65 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Количество заболевших возросло до 770 человек. Из зарегистрированных за минувшие сутки случаев заболевания – 26 в Киево-Печерской Лавре