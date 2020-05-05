Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, больной лечится на самоизоляции за пределами общежития.
“Вчера, уже вечером, обнаружили больного в общежитии на улице Борщаговской. Он сейчас лечится на самоизоляции за пределами общежития. 9-ти лицам, которые контактировали с инфицированным, сделали ПЦР-тесты и обеспечили медицинское наблюдение”, – отметил Кличко.
Он напомнил, что ранее коронавирус обнаружили в двух столичных общежитиях: на улице Бажова и на улице Бойчука.
В одном из них (на улице Бойчука) зафиксировали 5 случаев заражения, из них 4 человека лечатся в стационаре Александровской больницы. А в помещении общежития сегодня на карантине находится 121 человек. Там усилили меры по дезинфекции, медики постоянно осматривают жителей общежития. Также выявлены все, кто контактировал с больными.
“Во втором общежитии, о котором мы сообщали, и которое тоже закрыли на карантин – один случай заболевания коронавирусом. Человек находится на режиме самоизоляции. Общее количество зарегистрированных жильцов общежития – 317 человек. Также установлен круг людей, которые имели контакт с больным”, – рассказал Кличко.
По его словам, во всех помещениях общего пользования – в коридорах, на лестничных клетках, в холлах общежития – осуществили мероприятия по дезинфекции. Каждый день там происходит санобработка.
(На видео – с 9:30)
- 28 апреля мэр Киева Виталий Кличко представил план первого этапа выхода из карантина в столице. Он начнется 12 мая. Планируется разрешить: работу непродовольственных магазинов площадью до 300 кв. м; работу парикмахерских и салонов красоты; работу временных сооружений (ларьков) – с запретом потребления пищи и напитков на месте; работу автокинотеатров; кафе, как и рестораны, будут иметь возможность работать на вынос; откроют для посещения столичные парки и скверы. Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме, а работа метрополитена может быть восстановлена по решению Кабинета Министров.
- Виталий Кличко сообщал, что больше всего случаев коронавируса в Киеве – среди жителей 30-49 лет.