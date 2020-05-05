Еще в одном общежитии Киева – на улице Борщаговской – обнаружили больного коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, больной лечится на самоизоляции за пределами общежития.

“Вчера, уже вечером, обнаружили больного в общежитии на улице Борщаговской. Он сейчас лечится на самоизоляции за пределами общежития. 9-ти лицам, которые контактировали с инфицированным, сделали ПЦР-тесты и обеспечили медицинское наблюдение”, – отметил Кличко.

Он напомнил, что ранее коронавирус обнаружили в двух столичных общежитиях: на улице Бажова и на улице Бойчука.

В одном из них (на улице Бойчука) зафиксировали 5 случаев заражения, из них 4 человека лечатся в стационаре Александровской больницы. А в помещении общежития сегодня на карантине находится 121 человек. Там усилили меры по дезинфекции, медики постоянно осматривают жителей общежития. Также выявлены все, кто контактировал с больными.

“Во втором общежитии, о котором мы сообщали, и которое тоже закрыли на карантин – один случай заболевания коронавирусом. Человек находится на режиме самоизоляции. Общее количество зарегистрированных жильцов общежития – 317 человек. Также установлен круг людей, которые имели контакт с больным”, – рассказал Кличко.

По его словам, во всех помещениях общего пользования – в коридорах, на лестничных клетках, в холлах общежития – осуществили мероприятия по дезинфекции. Каждый день там происходит санобработка.

(На видео – с 9:30)