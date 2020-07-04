Об этом сообщили в пресс-службе МФК в Facebook.
Как отмечается, матч 22-го тура Первой лиги между “Рухом” и “Металлургом”, который должен был состояться 4 июля во Львове, перенесли.
“Исследования показали коронавирусную болезнь в семи игроков. По приезде вся команда и персонал клуба пройдут повторное углубленное тестирование на COVID-19”, – подчеркнули в клубе.
Там также уточнили, что предварительное тестирование на коронавирус показало отрицательный результат.
- Ранее сообщалось, что в футбольном клубе “Карпаты” отменили все тренировки и ввели карантин как минимум на две недели из-за вспышки коронавируса.