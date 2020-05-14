В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

“В Вооруженных Силах Украины болеет 48 человек на острую респираторную болезнь COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровел 61 человек и 2 летальных случая”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) – 252 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 21 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания на острую респираторную болезнь COVID-19.

Также сообщается, что в учреждениях здравоохранения лечатся – два человека (НВМКЦ “ГВКГ” – 1 работник ВС Украины, ВМКЦ Центрального региона – 1 военнослужащий).

“Шесть человек (Черновицкая область – 1 военнослужащий, Хмельницкая область – 1 работник ВС Украины, Винницкая область – 1 работник ВС Украины, Харьковская область – 1 военнослужащий, Киевская область – 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение”, – сообщили в ВСУ.