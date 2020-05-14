Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.
“В Вооруженных Силах Украины болеет 48 человек на острую респираторную болезнь COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровел 61 человек и 2 летальных случая”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) – 252 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 21 человек.
За прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания на острую респираторную болезнь COVID-19.
Также сообщается, что в учреждениях здравоохранения лечатся – два человека (НВМКЦ “ГВКГ” – 1 работник ВС Украины, ВМКЦ Центрального региона – 1 военнослужащий).
“Шесть человек (Черновицкая область – 1 военнослужащий, Хмельницкая область – 1 работник ВС Украины, Винницкая область – 1 работник ВС Украины, Харьковская область – 1 военнослужащий, Киевская область – 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение”, – сообщили в ВСУ.
- Ранее сообшалось, что в ВСУ зафиксировали еще один случай заболевания COVID-19
- В Украине по состоянию на утро 14 мая зафиксировано 16 тысяч 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 422 – за последние сутки