Верховная Рада Украины сегодня на внеочередном заседании приняла заявление по эскалации российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект постановления № 5312 проголосовали 308 народных депутатов.

Голосовали представители всех фракций и групп, кроме ОПЗЖ, которая покинула зал заседаний еще в начале внеочередного заседания.

Стоит отметить, что при обсуждении нардепы от ряда фракций (в частности от “Голоса” и “Батькивщины”) называли это заявление декларативным и “паркетным дипломатическим”, что не содержит какой-либо конкретики.

Как пояснил один из авторов заявления, нардеп Александр Мережко (“Слуга народа”) на своей странице в Facebook, в заявлении “наконец вещи называются своими именами: то есть война называется войной”.

“Иными словами, дается четкая и недвусмысленная юридическая квалификация “конфликта на Востоке Украины”. Этот конфликт в терминах международного права является международным вооруженным конфликтом, точнее, как это указано в названии заявления – это “российско-украинский вооруженный конфликт” Это – международный вооруженный конфликт, который возник в результате вооруженной агрессии России против Украины. Что дает такая квалификация? Прежде всего то, что мы открыто признаем, что Украина находится юридически и фактически в состоянии войны с Россией, то есть в состоянии международного вооруженного конфликта”, – отметил он.

О чем говорится в заявлении

В тексте заявления говорится, что война России против Украины продолжается с 20 февраля 2014 года. В результате был оккупирован Крым, а также части Донецкой и Луганской областей. Погибло более 13 тысяч украинцев, свыше 30 тысяч получили ранения.

Указано, что в сентябре 2021 года в Беларуси планируются совместные белорусско-российские учения “Запад-2021”, которые охватят и пограничные с Украиной территории.

“Эти учения представляют опасность для Украины и воспринимаются Украиной как угроза эскалации международного вооруженного конфликта, который продолжается между Российской Федерацией и Украиной”, – говорится в заявлении.

Упомянуто также о массированных обстрелах 26 марта в районе населенного пункта Шумы (Донецкая область), во время которых погибли четверо украинских защитников, еще двое были ранены.

“Кремль должен прекратить вводить в заблуждение весь цивилизованный мир безосновательными заявлениями о том, что Россия якобы не является стороной конфликта. Непосредственная роль и участие РФ в продолжающемся на востоке Украины вооруженном конфликте задокументирована и известна международному сообществу. Россия как сторона международного вооруженного конфликта должна признать свою ответственность за развязывание вооруженной агрессии против Украины и приложить все усилия для урегулирования конфликта”, – подчеркивается в документе.

Верховная Рада этим заявлением:

• выражает глубокие соболезнования семьям погибших украинских защитников;

• требует от России “немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня, полностью выполнить свои международные обязательства и вывести из Украины свою армию, наемников, вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует, их оружие и технику и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами”;

• приветствует усилия президента Украины Владимира Зеленского по неотложной активизации контактов в “нормандской формате” с целью побуждения России к выполнению ею своих обязательств как стороны конфликта;

• призывает парламенты иностранных государств и международные парламентские организации осудить агрессивную политику РФ в отношении Украины, в т.ч. последнюю волну эскалации в зоне конфликта;

• призывает мировое сообщество к продолжению и усилению международного политического и экономического давления на РФ с целью прекращения агрессии, вывода иностранных войск и вооружения с территории Украины, полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ;

• обращается к международным организациям и международным юрисдикционным институтам с призывом принять все возможные меры для расследования случаев серьезных нарушений международного права в ходе вооруженной агрессии РФ против Украины, в том числе совершения вооруженными формированиями РФ преступлений агрессии, военных преступлений и преступлений против человечности.

Заявление будет направлено национальным правительствам и парламентам иностранных государств, международным организациям их парламентским ассамблеям.