Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае нехватки доказательств по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета правоохранители как минимум должны извиниться.

Такое заявление он сделал в интервью агентству “Интерфакс-Украина”.

По словам главы государства, он рад, что “дело Шеремета” сдвинулось с мертвой точки. При этом Зеленский напомнил об ответственности правоохранителей за результаты расследования.

Отвечая на вопрос, не жалеет ли он о том, что пришел на презентацию предварительных результатов расследования “дела Шеремета” (когда были озвучены фамилии подозреваемых), Зеленский заявил:

“Не жалею. Я и тогда сказал, что есть много фактов, одни из них серьезные, другие слабее. Поэтому я говорил “вероятные исполнители”, “вероятные убийцы”. Я был очень рад, что мы сдвинули такое серьезное дело”.

При этом глава государства подчеркнул, что “если это неправда по “делу Шеремета”, если суд решит, что обвинение не обосновано до конца и не хватает доказательств, то все правоохранители, которые этим занимались, они извинятся, как минимум”.

“Они могут извиниться, если это была просто ошибка, а если там были какие-то специальные вещи, то извинениями это дело не закрыть”, – подчеркнул Зеленский.

Как известно, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко.