Если рынок земли не будет запущен в 2020 году, страна потеряет до 3% ВВП в последующие годы.

Об этом в эфире ток-шок “Свобода слова” на телеканале ICTV сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

По словам министра, если Верховная Рада не поддержит запуск рынка земли, Украина потеряет 0,23% ВВП в 2020 году и до 3% в последующие годы.

“Мы потеряем в следующем году 0,23% ВВП. И до 1%, затем 2 и 3% в последующие годы. Так, чтобы просто прикинуть — 150 миллиардов долларов. Считаем 1% от него — это полтора миллиарда. … Кажется, что это маленькая цифра — один или два процента. Но если бы мы их посчитали за последние 20 лет, то у нас было бы 20%. А 20% — это уже значительно”, — сказал он.

Милованов отмечает, что без запуска рынка земли не удастся обеспечить рост экономики в долгосрочной перспективе.

“Без запуска рынка земли, без того, что фермер станет владельцем своего главного актива, длинные дешевые деньги к фермеру не придут. Поэтому в долгосрочном периоде влияние гораздо более негативное. … Останемся аграрной отраслью, которая производит довольно простые продукты. Поэтому рынок земли крайне необходим”, — добавил Милованов.