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Если температура планеты поднимется на 4 градуса, наступят необратимые изменения — эксперт

Научное сообщество считает, что в случае, если температура планеты поднимется на 4 градуса, климатические изменения станут уже необратимыми. 

Среда, 12 февраля 2020, 20:52

Об этом в интервью #Буквам рассказала руководитель Лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская.

Эксперт отметила, что в течение последних двухсот лет население земли увеличилось с 1 до 7 миллиардов. Одновременно с этим изменился уклад жизни людей. Наше влияние на окружающую среду росло и уже привело к повышению температуры планеты на один градус.

“Углубившись в массивы данных, побывав и в экспедициях, в частности в Антарктиду, и на десятках научных конференций – я вижу, что изменения действительно крутые и что их источником является человеческая деятельность. И что именно из-за нее температура планеты уже повысилась на один градус”, — сказала Краковская.

Чтобы объяснить, насколько серьезным является это изменение, климатолог сравнила планету с человеческим телом. Ведь как и для человека, для нашей планеты изменение температуры в 4 градуса может привести к необратимым последствиям.

“Люди могут думать: один градус — разве это много? Будто и нет, но представьте это как повышение на один градус температуры тела человека. Мало это? И здесь так же. И симптомы такие же. Ученым сообществом признано, что если глобальная температура поднимется на 4 градуса Цельсия, наступят необратимые изменения — точно как с человеческим телом”, — добавила она.

При этом в случае, если государства выполнят уже взятые на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, этого может быть недостаточно, чтобы избежать повышения температуры на 3 градуса.

“На сегодня, если все страны выполнят взятые на себя обязательства по уменьшению выбросов парниковых газов, температура вырастет на 3,2 градуса. Чтобы сохранить биоразнообразие и привычные условия жизни для большинства на планете, надо выполнить Парижское соглашение о сдерживания потепления на много меньше 2 градуса, а один уже есть”, — подчеркнула Краковская.

Климатолог также сообщила, что дать однозначный прогноз в этом отношении не представляется возможным.

“Но я бы хотела, чтобы люди понимали: у нас нет однозначности будущего. Есть несколько сценариев, в том числе и оптимистичен, при котором температура планеты поднимется на всего полтора градуса. Это все еще возможно и зависит от того, насколько быстро человечество уменьшать выбросы CO2 и поглощать выделенное ранее”, — сказала она.

Теги: изменение климата, климат, глобальное потепление, потепление

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