Об этом говорится в материале #Букв “Страх и реалии украинских больниц: аппарат ИВЛ в гараже не поможет, но будет битва кошельков”.

На примере Италии видим, что многие люди подхватывают вирус именно в больнице, говорит председатель ОО “Инфекционный контроль в Украине” и руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Андрей Александрин.

“У нас годами не уделяли внимание мерам профилактики внутри больниц. Каждый день вижу, что работники больниц даже не знают, как использовать средства индивидуальной защиты. Поэтому один из огромных рисков заразиться – это именно в больнице. Сейчас международные программы по инфекционному контролю так быстро не внедришь, поэтому больницы должны хотя бы регулярно проветривать все помещения, вводить жесткие меры по гигиене рук. Кажется, что это все элементарно, но в больницах такие меры годами игнорировали”.

Анатолий Велимовський из больницы скорой помощи в Киеве говорит, если сюда привезут кого-то с подозрением на коронавирус, то изолируют от других: палаты для этого есть. Врачи наденут защитные костюмы, проведут тесты.

“Но шансы на то, что таких людей доставят к нам, минимальны. Иначе мы потеряем половину хирургических больных: организмы у людей ослаблены, и если вирус “пойдет” по больнице, то будет куча трупов. Надо понимать, что коронавирус будет везде. Другой вопрос, будет ли он распространяться – как лавина или плавно”, – отметил Велимовский.